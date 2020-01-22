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مراسلنا: نقل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير إلى مشفى السلاح الطبي بأم درمان

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مراسلنا: نقل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير إلى مشفى السلاح الطبي بأم درمان
Reuters MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير
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أفاد مراسلنا في السودان، أن الرئيس المخلوع عمر البشير نقل إلى مشفى السلاح الطبي في أم درمان عقب إصابته بوعكة صحية استدعت نقله إلى المشفى.

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عمر البشير ‎مهدد بفقدان البصر
عمر البشير ‎مهدد بفقدان البصر

يذكر أن طبيبا سودانيا كشف في أكتوبر الماضي، أن "البشير، بات مهددا بفقدان البصر، بحسب الفحوصات التي أجراها مؤخرا بمستشفى العيون، بتوصية طبية من سجن كوبر الذي يقبع فيه منذ أشهر".

وأفاد الطبيب الذي لم يكشف عن اسمه لصحيفة "الصيحة" السودانية، بأن "البشير يرتدي نظارة طبية منذ سنوات، وأن حرارة السجن أدت إلى إصابته بحالة التهابية في عينيه".

وكانت تلك المرة الثانية التي يخضع فيها الرئيس السابق لمراجعة طبية خارج سجن كوبر منذ اعتقاله، حيث كانت الزيارة الأولى إلى مستشفى علياء الطبي بأم درمان.

المصدر: RT

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