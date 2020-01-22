وزير الخارجية السعودي: المزاعم باختراق ولي العهد لهاتف رئيس أمازون "سخيفة"

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، إن المزاعم باختراق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لهاتف رئيس شركة أمازون، جيف بيزوس، "سخيفة".

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وأكد بن فرحان أن الحكومة السعودية ستحقق في مزاعم اختراق هاتف بيزوس إذا تم تقديم أدلة بهذا الشأن.

وكانت "رويترز" نقلت عن مصدر مطلع أن اثنين من مسؤولي الأمم المتحدة سيقدمان اليوم تقريرا يفيد بوجود أدلة كافية على أن السعودية اخترقت هاتف مؤسس شركة أمازون، وأنهما سيطالبان بأن تجري بريطانيا والولايات المتحدة تحقيقا بهذا الشأن.

وأفيد في هذا السياق بأن المسؤولين المعنيين يعتزمان "إصدار بيان يشير إلى تأكدهما من مصداقية تقرير أدلة جنائية، طلب الفريق الأمني لبيزوس إجراءه، وخلص إلى أن هاتفه ربما تم اختراقه بواسطة مقطع فيديو أرسل عبر تطبيق "واتس اب" من حساب شخصي لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان".

وتوقعت "رويترز" أن يتسبب هذا التقرير في "المزيد من التدهور في العلاقات بين أغنى رجل في العالم والسعودية والتي ساءت منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان يكتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" التي يملكها بيزوس".

ونفت سفارة السعودية بالولايات المتحدة صحة التقرير، وشددت على أن كل ما يقال في هذا الشأن عبثي.

المصدر: رويترز