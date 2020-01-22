وفد من الكونغرس الأمريكي في سيناء

أعلنت الحكومة المصرية عن زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي لمحافظة شمال سيناء، في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

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وأشارت إلى أن 6 من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قاموا بزيارة محافظة شمال سيناء، والتقوا محافظ شمال سيناء وتفقدوا بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العريش في مجال التنمية الاقتصادية وزاروا محطة تحلية المياه الجاري إنشاؤها في العريش .

ونوهت الحكومة المصرية إلى أن أعضاء الوفد الأمريكي أكدوا على أهمية علاقات التعاون التي تربط مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات في ظل ما تبذله مصر من جهود في مواجهة الإرهاب والإشادة بجهود الجيش المصري في تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء.

المصدر: RT