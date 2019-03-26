استهل وزير الخارجية المصري سامح شكري، نشاطه في واشنطن بأول أيام زيارته الحالية إلى العاصمة الأمريكية بلقاءات مكثفة مع أعضاء الكونغرس الأمريكي.

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الوزير التقى بالنائب الجمهوري جيف فورتنبيري، الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء مصر في مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية، فضلا عن السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي، عضو لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وأوضح حافظ أن اللقاءات استهدفت شرح حقيقة ما تمر به مصر من تطورات وعملية تحول في المجالين السياسي والاقتصادي، واستعراض لأهم التحديات القائمة، لاسيما في المجال الأمني والاقتصادي، والتأكيد على تاريخية واستراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية، فضلاً عن مناقشة سبل تنشيط عمل مجموعة أصدقاء مصر بالكونغرس لتعكس قصص النجاح المتعددة في مصر في مجالات التنمية والاقتصاد والطاقة وتمكين المرأة والشباب.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاءات شهدت تطورات برنامج المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية لمصر، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية استمرار الدعم الأمريكي لمصر، بما يتواكب مع حجم التحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد.

ونوه حافظ بأن وزير الخارجية تناول تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأزمتين السورية والليبية، وكذا مستجدات القضية الفلسطينية، وما تبذله مصر من جهود متواصلة لتحقيق المصالحة الفلسطينية والتوصل لتسوية للقضية الفلسطينية، تُحقق للشعب الفلسطيني آماله في دولة مستقلة، وتضمن الأمن والاستقرار لكافة دول المنطقة، مشدداً على أهمية الاستثمار في وكالة الأونروا ودعم عملها من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

المصدر: RT