يتوجه وزير الخارجية المصري غدا الاثنين إلى واشنطن حيث سيبحث طيفا من القضايا الثنائية والإقليمية مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.

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وأكدت الخارجية المصرية اليوم الأحد أن شكري سيجري مع بومبيو مشاورات مقررة ستتناول "مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين، والبناء على نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة في يناير الماضي، فضلا عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية محل اهتمام البلدين".

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية المصري خلال هذه الزيارة سلسلة لقاءات مع قيادات الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس والدوائر المختلفة في الولايات المتحدة.

واللافت أن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن أيضا، حيث أعلن القائم بأعمال وزارة الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع غدا في حضور نتنياهو مرسوما يعترف بسيادة الدولة العبرية على الجولان السوري المحتل.

المصدر: RT