الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 15 طائرة بدون طيار لمراقبة الهجرة

منح الاتحاد الأوروبي للمغرب 15 طائرة بدون طيار فضلا عن إعانات لوجستية ومالية لمساعدة المملكة على مراقبة سواحلها والتحكم في تدفقات الهجرة إلى أوروبا.

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وأفاد موقع "هسبريس"، اليوم الأربعاء، بأن هذه المنحة تأتي بعد شهر من تقديم الاتحاد الأوروبي نحو 102 مليون يورو للمغرب في إطار تكثيف الجهود لمحاربة الهجرة غير النظامية.

وتشير التقارير إلى أن عدد الوافدين إلى أوروبا من المغرب قد انخفض بنسبة 54٪ في عام 2019، وذلك بفضل الجهود المشتركة للقوات البحرية الملكية والقوات المساعدة وقوات الدرك الملكية وحرس الحدود.

وما زالت مشكلة الهجرة تؤرق الأوروبيين الذين يحاولون تعديل التشريعات الخاصة بالحدود والأمن القومي، بينما أعلنت بروكسيل، الشهر الماضي، أنها ستمنح مساعدات مالية جديدة للمغرب وتونس "لتحسين إدارة الحدود البحرية وإنقاذ الأرواح في البحر ومحاربة المهربين الذين يعملون في المنطقة".

المصدر: "هسبريس"