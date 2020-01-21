الجيش اليمني يسيطر على جبال شرقي صنعاء

استهدفت مدفعية الجيش اليمني التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم الثلاثاء، تجمعات وتعزيزات تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية شمال مديرية نهم شرق صنعاء، وألحقت بها خسائر كبيرة.

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وأشار المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري، إلى أن "المدفعية قصفت آليات عسكرية تابعة للحوثيين كانت تحمل تعزيزات بشرية شمال سلسلة جرشب التابعة لمديرية نهم"، لافتا إلى أن الجيش اليمني استكمل السيطرة على سلسلة الجبال الواقعة قرب جبال يام الاستراتيجية في ميمنة جبهة نهم، عقب تأمينه مواقع في محيطها، إثر معارك استمرت لنحو 48 ساعة.

وأضاف، أن المعارك التي امتدت إلى مشارف واغرة في مجزر بشمال شرقي محافظة مأرب، أوقعت قتلى وجرحى من الطرفين، بينهم القيادي في "أنصار الله" جابر المؤيد، في حين قتل من صفوف الجيش أركان حرب لواء حفظ السلام العقيد الركن مطهر القادمي.

وأشار المصدر إلى تواصل المواجهات في وادي وصت الرابط بين وادي ملح ومنطقة الفرضة في جبهة الميسرة بمديرية نهم، وتسببها في انقطاع الطريق الرئيسي في الفرضة قرب جبل هيلان.

ونفذ طيران التحالف العربي 5 غارات على مواقع لـ"أنصار الله" في مناطق متفرقة من مديرية نهم، حيث تمكنت الجماعة وخلال الساعات الماضية من السيطرة على التبة الحمراء ومواقع في جبال يام الاستراتيجية وفي وادي وصت، وأخرى باتجاه جبل رشا جنوب شرقي جبال الملح.

المصدر: "سبأ" + "سبوتنيك"