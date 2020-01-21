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مصر تصدر أحكاما ضد متاجرين بالنقد الأجنبي بسبب الإضرار باقتصاد الدولة

أخبار العالم العربي

مصر تصدر أحكاما ضد متاجرين بالنقد الأجنبي بسبب الإضرار باقتصاد الدولة
Reuters
الأمن المصري
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رصدت هيئة الرقابة الإدارية في مصر تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي ‏مخالفا قانون البنك المركزي، وتربحهم بما يضر باقتصاد مصر.

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‏وقامت الهيئة بضبط 23 متهما من إجمالي 27 وحبسهم على ذمة التحقيقات، ‏وبتفتيش محال إقامتهم ومقار عملهم عثر على مبالغ مالية بلغت قيمتها حوالي 20 مليون جنيه ‏بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

وأصدرت المحكمة أحكاما رادعة بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات للمتهم الرئيسي و5 سنوات لـ14 متهما ومدة 3 سنوات لـ 5 متهمين وغرامات مالية بلغت حوالي 47 مليون جنيه.

المصدر: RT

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