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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر آل سعود

أخبار العالم العربي

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر آل سعود
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الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود
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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود، على أن يصلى عليه في جامع الإمام تركي في الرياض.

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وصدر عن الديوان الملكي اليوم بيان، جاء فيه أنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".


وختم البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: واس

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