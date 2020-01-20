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فيديو نادر للعاهل السعودي عبد العزيز آل سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت

أخبار العالم العربي

فيديو نادر للعاهل السعودي عبد العزيز آل سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت
https://twitter.com/USAinKSA/
الملك السعودي الراحل عبد العزيز
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نشرت السفارة الأمريكية في السعودية عبر صفحتها الخاصة على "تويتر"، مقطع فيديو نادرا يعود لعام 1945، ويظهر لقاء بين الملك السعودي عبد العزيز آل سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت.

وأشارت السفارة إلى أن اللقاء بين الملك السعودي وروزفلت، تم في 14 فبراير قبل 75 عاما، على متن البارجة الأمريكية كوينسي في قناة السويس.

وقالت إنه تم تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بعد هذا اللقاء قبل 75 عاما، مشيرة إلى أنه منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1933، أسفر التعاون الأمريكي السعودي عن واحدة من أقوى الشراكات في المنطقة.

المصدر: RT

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