فيديو نادر للعاهل السعودي عبد العزيز آل سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت

نشرت السفارة الأمريكية في السعودية عبر صفحتها الخاصة على "تويتر"، مقطع فيديو نادرا يعود لعام 1945، ويظهر لقاء بين الملك السعودي عبد العزيز آل سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت.

وأشارت السفارة إلى أن اللقاء بين الملك السعودي وروزفلت، تم في 14 فبراير قبل 75 عاما، على متن البارجة الأمريكية كوينسي في قناة السويس.

تم تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية قبل 75 عاماً عندما التقى الرئيس فرانكلين #روزفلت بالملك #عبد_العزيز بن سعود على متن البارجة الأمريكية #كوينسي في قناة السويس في يوم 14 فبراير 1945 م. دعونا نرى كيف بدأ اللقاء. #معاً_في2020🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/DV9a0z90yc — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) January 20, 2020

وقالت إنه تم تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بعد هذا اللقاء قبل 75 عاما، مشيرة إلى أنه منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1933، أسفر التعاون الأمريكي السعودي عن واحدة من أقوى الشراكات في المنطقة.

المصدر: RT