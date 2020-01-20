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البيت الأبيض: ترامب بصدد لقاء قادة العراق وباكستان وسويسرا والاتحاد الأوروبي

أخبار العالم العربي

البيت الأبيض: ترامب بصدد لقاء قادة العراق وباكستان وسويسرا والاتحاد الأوروبي
Reuters
(صورة أرشيفية)
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إجراء محادثات ثنائية مع زعماء العراق وباكستان والاتحاد الأوروبي وسويسرا، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا.

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض: "سيعقد الرئيس دونالد ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا، اجتماعات ثنائية مع القادة التاليين: الرئيس العراقي برهم صالح، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، رئيسة مجلس الاتحاد السويسري سيمونيتا سوماروغا، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان برزاني، إضافة إلى مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب".

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وسيعقد المنتدى في دافوس من 21 وحتى 24 يناير ومن المتوقع أن يحضره، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء أرمينيا وأذربيجان وأفغانستان والعراق والنائب الأول لرئيس الوزراء الصيني هان تشن، ورئيسا وزراء الأردن وباكستان.

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المصدر: نوفوستي

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