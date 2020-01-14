ظريف يلغي زيارته إلى منتدى دافوس الاقتصادي

ألغى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، زيارته لمدينة دافوس السويسرية للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي هناك، حسبما أفادت "أسوشيتد برس"، نقلا عن منظمي المنتدى.

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وفي تصريح للوكالة، اليوم الثلاثاء، لم يكشف رئيس المنتدى، بيرغي بريندي، عن سبب قرار ظريف عدم المشاركة في فعالياته، التي تنطلق في 21 يناير وتستغرق أربعة أيام.

فيما ذكرت الوكالة أن ممن يحضرون المنتدى رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، ومسؤولين آخرين من أعضاء إدارته، التي تتسم علاقاتها مع طهران بأكبر حد من التوتر.

وستستضيف دافوس، هذا العام، ممثلي 118 دولة، بمن فيهم المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس العراقي، برهم صالح.

المصدر: إنترفاكس