بروكسل تعتزم فرض عقوبات على تركيا بسبب "التنقيب غير الشرعي" شرق المتوسط

كلف وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإعداد عقوبات ضد الأفراد والكيانات في تركيا، المسؤولين عن تنفيذ أعمال الاستكشاف الجيولوجي في منطقة شرق المتوسط.

وجاء ذلك على لسان مفوض شؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام جلسة المجلس الأوروبي في بروكسل.

وقال بوريل: "ناقشنا الوضع بشأن عمليات الحفر الجديدة التي تجريها تركيا في البحر المتوسط، ووزير الخارجية القبرصي أبلغنا بذلك".

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وأضاف: "اتفقنا على مطالبة السلطات المختصة في المجالس بوضع اللمسات النهائية على القائمة السوداء للأفراد والكيانات في تركيا، المسؤولة عن أعمال الحفر غير القانونية، والتي يجب فرض عقوبات عليها".

المصدر: "تاس"