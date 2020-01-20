حملة مقاطعة إسرائيل تدعو لمقاطعة "إكسبو 2020" في دبي

عبرت حملة مقاطعة إسرائيل الدولية في فلسطين عن استنكارها ورفضها الشديدين لمشاركة تل أبيب في معرض "إكسبو الدولي 2020" المقرر في دبي.

ودعت الحملة في بيان صدر عنها "كافة الدول والجهات المشاركة في المعرض، المقرر عقده في أكتوبر المقبل، لمقاطعته الشاملة والانسحاب منه، بسبب مشاركة دولة الاحتلال فيه".

كما ناشدت الحملة الإمارات رفض استقبال الوفد الإسرائيلي على أراضيها وسحب مشاركته من المعرض، وتأكيد التزامها بمعايير المقاطعة العربية، وقرارات وزراء الخارجية العرب.

وورد في بيان الحملة: "مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لظاهرة التطبيع بكل أشكاله هي مسؤولية جماعية وضرورة نضالية من أجل حرمان الاحتلال ومؤسساته من بعض أهم أدوات هيمنته وسيطرته على مجتمعنا ومقدراتنا".

واعتبر البيان أن "مثل هذه المعارض والمؤتمرات يستغلها الاحتلال لتسويق نفسه للعالم كواحة للسلام والتعايش، وللتغطية على جرائمه اليومية بحق شعبنا، والتي لا تقبل التأويل تحت مسميات تبادل الخبرات أو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، فجميعها تصب في خدمة نظام الاستعمار الإسرائيلي".

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "أعمال بناء الجناح الإسرائيلي انطلقت رسميا في معرض "إكسبو دبي 2020"، مضيفة أنها تواصل الأشراف على "عملية البناء الطويلة، بالتعاون الكامل مع الدولة المضيفة، الإمارات".

المصدر: معا