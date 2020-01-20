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الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة حوار الليبيين

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الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة حوار الليبيين
Reuters RAMZI BOUDINA
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الرئيس عبد المجيد تبون خلال قمة برلين، استعداد الجزائر لاستضافة حوار الأطراف الليبية.

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وقال تبون: "نحن مطالبون بوضع خارطة طريق واضحة المعالم وملزمة للطرفين، تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة".

وأضاف أن "الجزائر مستعدة لإيواء هذا الحوار المرجو بين الليبيين".

كما دعا تبون الذي تتقاسم بلاده أكثر من ألف كم من الحدود مع ليبيا طرفي النزاع إلى "طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول".

وقال إن "أمن ليبيا هو امتداد لأمننا وأفضل طريقة لصون أمننا القومي هو التعامل والتكاتف مع جيراننا لمواجهة الإرهاب والتطرف".

والتزم قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا خلال مؤتمر برلين، باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في هذا النزاع .

ووافقت 11 دولة مشاركة في المؤتمر على أنه لا "حل عسكريا" للنزاع الذي يمزق ليبيا منذ 10 سنوات، وفق ما أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ختام المحادثات.

المصدر: أ ف ب

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