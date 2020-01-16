رئيس الوزراء الإيطالي يصل إلى الجزائر لبحث الأزمة الليبية

وصل رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إلى العاصمة الجزائر، اليوم الخميس، في زيارة عمل رسمية تدخل في إطار مساعي الدول المتوسطية لحل النزاع في ليبيا.

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وكان في استقبال كونتي، بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول الجزائري، عبد العزيز جراد، على أن يستقبله الرئيس عبد المجيد تبون لاحقا.

وستسمح الزيارة بمواصلة التنسيق بين البلدين حول الأزمة الليبية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان للخارجية الجزائرية.

يذكر أن تبون كان قد استقبل الأسبوع الماضي وزيري الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، والمصري، سامح شكري، في إطار سلسلة المشاورات التي تقوم بها الجزائر ودول إقليمية حول الأزمة الليبية.

المصدر: وكالات