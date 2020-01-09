الرئيس الجزائري يستقبل وزير الخارجية الإيطالي ويبحثان الأزمة الليبية

استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الذي وصل إلى العاصمة الجزائر، مساء أمس الأربعاء.

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وتدخل هذه الزيارة في إطار سلسلة المشاورات التي تقوم بها الجزائر ودول إقليمية حول الأزمة الليبية.

كما تأتي زيارة دي مايو تزامنا مع زيارة نظيره المصري، سامح شكري، إلى العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، لإجراء مشاورات مع دبلوماسيين جزائريين حول تسارع التطورات في ليبيا.

وتتزامن زيارة الدبلوماسيين الاثنين للجزائر مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، لتونس لبحث ملفات أهمها الأزمة الليبية.

المصدر: وكالات