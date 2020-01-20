الكرملين: اللقاء مع حفتر ليس على جدول بوتين هذا الأسبوع

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أن زيارة قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر إلى روسيا لا يزال يكتنفها الغموض، وأن اللقاء معه ليس على جدول الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.

وقال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين: "ليس هناك في جدول بوتين أي لقاءات مخطط لها مع حفتر هذا الأسبوع"، مضيفا أن "أمر هذه الزيارة غير واضح في غضون الأيام القليلة القادمة"، ووعد بتقديم تفاصيل "عندما ينجلي الأمر".

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وردا على طلب التعليق على تقارير تزعم أن حفتر بصدد القدوم إلى موسكو اليوم الاثنين، قال بيسكوف: "لا علم لنا بذلك، عندما نحصل على معلومات، سنعلنها".

وفي وقت سابق ذكر الكرملين أن حفتر وجه في 17 يناير رسالة إلى بوتين أعرب فيها عن تأييده للمبادرة الروسية لعقد محادثات في موسكو تهدف لإحلال السلام في ليبيا، وأكد استعداده لقبول دعوة الجانب الروسي وزيارة روسيا لمواصلة الحوار.

وأكد بيسكوف أن الكرملين يقيم إيجابيا نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي عقد أمس الأحد، مضيفا أن مخرجات برلين تمثل خطوة هامة جدا في طريق التوصل إلى التسوية المنشودة، وأن العمل استنادا إلى هذه الخطوة الأولى، سيستمر لاحقا تحت رعاية الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات