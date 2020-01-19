الإمارات: ندعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

أشاد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان بجهود ألمانيا في استضافة مؤتمر دولي حول ليبيا، لإيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية.

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وأكد آل نهيان، أن "رسالة الإمارات دائما للعالم هي السلام والتنمية التي تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والقائم على عدم التدخل في شؤونها الداخلية ومساعدة الشعب الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في ترسيخ دعائم دولته الوطنية وتحقيقه الوحدة والتنمية".

وأشاد برعاية الأمم المتحدة لهذا المؤتمر الدولي الهام ونوه بجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مؤكدا أهمية البناء على مخرجات "مؤتمر برلين" من أجل الوصول إلى حل سياسي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد على أن "ما يجمع الإمارات وألمانيا من علاقات استراتيجية راسخة تشهد نموا وتطورا مستمرين والحرص على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين".

وترأس وزير الخارجية الإماراتي وفد بلاده المشارك في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، والذي عقد في العاصمة الألمانية برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة دولية رفيعة من رؤساء ووزراء خارجية عدد من دول العالم، ومن عدد من المنظمات الدولية.

المصدر: وام