مصر.. وضع حجر الأساس لأكبر مدينة طبية في المنطقة

وضع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري عاصم الجزار، حجر الأساس لـ"كابيتال ميد" أكبر مدينة طبية متكاملة، ينفذها القطاع الخاص في الشرق الأوسط وإفريقيا في مدينة بدر.

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وقال الوزير المصري، إن "المشروع يعد أحد المشاريع العملاقة بمدينة بدر، والتي تأثرت بشكل إيجابي كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد التطور الكبير في تنمية العاصمة الإدارية الجديدة".

وأوضح الجزار، أنه "جرى إنفاق استثمارات ضخمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما أثر على حجم النمو بمدن شرق القاهرة، ويتم العمل على الاستغلال الأمثل للأثر الإيجابي لتلك الاستثمارات على المدن الجديدة، الواقعة شرق العاصمة، وجني ثمارها، من أجل التكامل الوظيفي بين العاصمة الإدارية والمدن المحيطة بها".

من جهته، أكد حسن القلا رئيس مجلس إدارة شركة "المصريين لخدمات الرعاية الصحية"، والتي تنفذ المشروع، أنه يهدف لإقامة مجمع طبي متكامل بإجمالي استثمارات تتجاوز 18 مليار جنيه (114 مليون دولار)، ليسهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل على الأقل، على أن يتم إطلاق الخدمة الطبية بالمرحلة الأولى للمشروع بعد نحو 3 سنوات.

المصدر: "المصريون"