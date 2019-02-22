مصر.. مراقبة العاصمة الإدارية الجديدة بـ6 آلاف كاميرا

أعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، توقيعها عقدا مع إحدى الشركات الأمريكية لتنفيذ مشروع تركيب كاميرات تغطي شوارع وميادين العاصمة، بحوالي 6 آلاف كاميرا.

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ووفقا لجريدة الوطن المصرية فإن الاتفاق الذي وقعه مسؤولو العاصمة يأتي ضمن خطة الحكومة لنشر كاميرات المراقبة في كافة شوارع وميادين المدن الجديدة، حيث أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية في وقت سابق أن مدن الجيل الرابع المكونة من 12 مدينة جديدة، ستتسم ببنية تحتية ذكية، وستكون ميادينها وشوارعها مراقبة بالكاميرات ومتصلة بغرف تحكم مركزية في كل مدينة، ومن أشهر تلك المدن "العاصمة الإدارية".

وأشارت إلى أن تلك المنظومة الأمنية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وكاميرات المراقبة، يتم التخطيط لها أيضا في مدن مثل "العلمين الجديدة" و"المنصورة الجديدة"، حيث تتسم بوجود بنية تحتية ذكية، للتحكم في جميع المرافق، كما أنها تكون مراقبة بالكاميرات بالكامل.

وقال عبد المطلب ممدوح، نائب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن مدن الصعيد الجديدة، سيتم اتباع إجراءات أمنية عديدة بها، نظرا لموقعها ولطبيعتها، كما أنها ستكون مراقبة بالكاميرات بالكامل.

المصدر: الوطن