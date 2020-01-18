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صور لـRT من داخل قاعدة عين الأسد

أخبار العالم العربي

صور لـRT من داخل قاعدة عين الأسد
Reuters JOHN DAVISON
قاعدة عين الأسد الأمريكية في الأنبار
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أظهرت صور جديدة نشرت اليوم السبت من داخل قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، كيف أزال الجيش الأمريكي أثار الضربة الصاروخية الإيرانية.

وكان جنود أمريكيين عملوا منذ الأسبوع الفائت على إزال الركام الناتج عن القصف الإيراني من ثاني أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في العراق.

صور لـRT من داخل قاعدة عين الأسد
RT
صور لـRT من داخل قاعدة عين الأسد
RT
صور لـRT من داخل قاعدة عين الأسد
RT
صور لـRT من داخل قاعدة عين الأسد
RT
صور لـRT من داخل قاعدة عين الأسد
RT
صور لـRT من داخل قاعدة عين الأسد
RT
صور لـRT من داخل قاعدة عين الأسد
RT
صور لـRT من داخل قاعدة عين الأسد
RT

ونظم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة جولة صحفية في قاعدة عين الأسد، للتعرف على آثار الدمار جراء الضربات الصاروخية التي نفذتها إيران يوم 8 يناير، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وكانت "أسوشيتد برس" نشرت فيديو، أعقب الضربة على القاعدة العسكرية الأمريكية، أظهر حجم الدمار الذي تسببت بها الصواريخ الإيرانية.

المصدر: RT

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