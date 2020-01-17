العراق: مقتل متظاهر وإصابة العشرات في بغداد

أفاد مراسلنا في بغداد، بأن متظاهرا قتل وأصيب 15 آخرون بمنطقة السنك وسط العاصمة بغداد، نتيجة إطلاق قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.

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ووقعت صدامات بين القوات الأمنية ومحتجين وسط بغداد، فيما ذكر شهود عيان، أن "الصدامات حدثت بالقرب من جسر السنك وعلى بعد أمتار من الحواجز التي وضعتها القوات الأمنية".

وأضافوا، أن "القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المحتجين"، في وقت أكدت فيه مصادر طبية، أن "متظاهرا توفي بعد إطلاق قنبلة غاز مسيل للدموع أصابته في رقبته بصورة مباشرة".

وأكد مصدر من داخل ساحة التحرير عبور عدد من المتظاهرين الحاجز الأمني الكائن على الجسر، الأمر الذي حمل القوات الأمنية بالرد بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

من جهته، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف: "حاول مخربون عبور جسر السنك، وردت القوات الأمنية باستخدام الوسائل غير المميتة في التعامل معهم".

المصدر: RT