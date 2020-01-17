المطربة السورية ميس حرب: "بدنا نعيش"

سجلت المطربة السورية ابنة محافظة السويداء ميس حرب موقفا متناغما مع الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة منذ يومين، تحت شعار "بدنا نعيش".

وأعادت حرب مشاركة منشور سابق لها وهي تؤدي أغنية الفنان اللبناني زياد الرحباني: "أنا مش كافر" وعلقت على الأغنية قائلة:

وانطلقت في المحافظة يوم الأربعاء الماضي احتجاجات ذات طابع مطلبي، تخللتها هتافات تنتقد الحكومة وتندد بأدائها.

وتجددت التظاهرات اليوم في مدينتي السويداء، وشهبا وركزت الشعارات على تدهور الليرة السورية، كما رفع المتظاهرون أرغفة خبز كتب عليها "بدنا نعيش".

المصدر: وكالات