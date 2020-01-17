بعد موقف حصل مع مواطن سوداني.. الخطوط السعودية ترد

علق مصدر في الخطوط الجوية السعودية على امتناع مواطن سوداني الخضوع للتفتيش، بالتأكيد على قانونية إجراءات الشركة بتفتيشها الركاب في الكثير من رحلاتها قبل الدخول إلى الطائرة.

وقال مصدر بالخطوط الجوية العربية السعودية لـ"عكاظ" إن الإجراءات التي تتخذها السعودية بتفتيشها الركاب قبل الدخول إلى طائراتها هي إجراءات نظامية تتبعها في كثير من رحلاتها.

وكان مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر رفض مسافر يحمل الجنسية السودانية الخضوع لإجراءات التفتيش قبل الصعود إلى الطائرة بمطار الخرطوم.

سوداني يرفض التفتيش قبل الصعود على طائرة سعودية بمطار الخرطوم #التعليمpic.twitter.com/VcYXob7blj — أحداث يومية 🎥 (@Se7en2020) January 15, 2020

وسجل المشهد الذي التقطه المسافر بنفسه بهاتفه الجوال، ما دار من جدل بينه وبين موظفي شركة الخطوط الجوية السعودية أمام باب الطائرة.

وبرر المسافر السوداني رفضه التام للخضوع للتفتيش قبل الدخول إلى الطائرة، بأنه فُتش داخل المطار، الأمر الذي دفع رجال الأمن لإنزال المسافر عن سلم الطائرة وإبعاده بعد الفشل في إقناعه.

المصدر: عكاظ