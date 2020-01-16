واشنطن: السيستاني صمام أمان أساسي للعراق

هنأت السفارة الأمريكية لدى بغداد، المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني بنجاح عملية جراحية أجريت له صباح اليوم.

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وقالت السفارة في بيان عنها: "تلقينا بفرح عظيم نبأ نجاح جراحة المرجع الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني".

وأضافت: "دور سماحة السيد علي السيستاني في تحقيق الاستقرار الدائم هو صمام أمان أساسي للعراق والمنطقة. نصلي من أجل سماحته متمنين له الشفاء العاجل".

وفي وقت سابق من اليوم أفاد مراسلنا في العراق، بأن العملية التي أجريت للسيستاني بعد تعرضه لكسر في الفخذ الأيسر، تكللت بالنجاح.

المصدر: RT