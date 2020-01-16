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ظريف يغرد بالعربية حول الحالة الصحية للسيستاني

أخبار العالم العربي

ظريف يغرد بالعربية حول الحالة الصحية للسيستاني
Reuters THO
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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نشر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس، قال إنها تحمل "بشرى" للعراقيين والإيرانيين بشأن الحالة الصحية للمرجع علي السيستاني.

وكتب ظريف باللغة العربية: "بشری لنا جمیعا فی إیران وفي العراق بنجاح العملیة الجراحیة للمرجع الکبیر آیة الله العظمی السید علی السیستانی أدام الله ظله الوارف". 

وأضاف أنه يدعو للمرجع علي السيستاني "بالشفاء العاجل وأن يتم الله نعمته علينا بسلامته".

وكان مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، أعلن اليوم الخميس، عن تعرض الأخير إلى كسر في عظم الفخذ في الرجل اليسرى، ما استوجب خضوعه لعملية جراحية.

المصدر: "تويتر"

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