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السودان.. تعيين مدير جديد للمخابرات العامة

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السودان.. تعيين مدير جديد للمخابرات العامة
مدير جهاز المخابرات العامة السودانية المستقيل أبو بكر دمبلاب
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أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان قبول استقالة مدير جهاز المخابرات العامة أبو بكر دمبلاب، وتعيين جمال عبد المجيد خلفا له.

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وجاء هذا الإعلان في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السودانية اليوم الخميس، بعد يوم من تقديم دمبلاب استقالته على خلفية تمرد مسلح نظمته مجموعة من العناصر التابعين لجهازه في الخرطوم.

وقال المتحدث باسم المجلس محمد الفكي سليمان عبر "تويتر" إن المجلس قبل في اجتماعه اليوم "الاستقالة التي دفع بها مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبو بكر دمبلاب".

وأضاف سليمان أنه "بعد التشاور مع الجهات المعنية كافة، تم تعيين الفريق جمال عبد المجيد قسم السيد رئيس هيئة الاستخبارات في القوات المسلحة، مديرا لجهاز المخابرات العامة".

المصدر: RT + سونا

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