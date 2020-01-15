رئيس مجلس السيادة السوداني: لن نسمح بحدوث انقلاب!

أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني أن القوات المسلحة السودانية متماسكة، ولن نسمح بحدوث أي انقلاب في السودان.

إقرأ المزيد

وقال البرهان خلال خطاب له في وقت مبكر اليوم الأربعاء إن "حركة الملاحة عادت إلى طبيعتها في مطار الخرطوم، وتمت السيطرة على جميع المقار من قبل القوات المسلحة السودانية".

وأضاف: "ما حدث اليوم هو محاولة لإجهاض الثورة، ولن نسمح بحدوث أي انقلاب في السودان"، متابعا: "ستظل القوات المسلحة متماسكة لحماية المرحلة الانتقالية".

وأعلن الجيش السوداني، أمس الثلاثاء فرض سيطرته على مقر هيئة العمليات بحي كافوري شمالي الخرطوم بعد تجدد الاشتباكات مع العناصر المتمردة.

وأكد جهاز المخابرات السوداني احتواء الموقف وانتهاء التمرد المسلح لوحدات من هيئة العمليات عبر المفاوضات، مشيرا إلى أن العناصر المتمردة سلمت أسلحتهما.

المصدر: سبوتنيك