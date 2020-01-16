مقتل ضابطين تركيين و4 من الجيش الحر بتفجير في شمال شرق سوريا

أفاد مصدر في "الجيش السوري الحر" المعارض، بمقتل 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين نتيجة تفجير سيارة مفخخة اليوم، في بلدة سلوك بشمال شرق سوريا.

وأشار المصدر، إلى أن السيارة المفخخة انفجرت بالقرب من مقر قيادة "الجيش السوري الحر، وتسببت بمقتل اثنين من ضباط الجيش التركي و4 من مقاتلي الجيش الحر.

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في 9 أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء عملية "نبع السلام" في شمال سوريا. وأشار إلى أنها تستهدف مسلحي حزب العمال الكردستاني وداعش في المنطقة. وأثار القرار التركي، شجب الحكومة السورية.

المصدر: نوفوستي