تركيا تهدد بـ "تنفيذ سيناريوهات بديلة" شمال سوريا

هدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بلجوء بلاده إلى "سيناريوهات بديلة" للقضاء على الخطر الذي يهدد أمنها من شمال سوريا.

وقال أكار، في تصريح أدلى به خلال لقاء أجراه مع ممثلي وسائل الإعلام التركية في أنقرة، اليوم الأربعاء: "أكدنا مرارا أننا لن نسمح بإنشاء منطقة خاضعة للإرهابيين على حدود تركيا. وأصبحت عملية نبع السلام تأكيدا واضحا لذلك".

وأشار أكار، حسبما نقلته وكالة "الأناضول"، إلى أن "تركيا ستنفذ سيناريوهات بديلة للقضاء على التهديد حال عدم توقف استفزازات إرهابيي وحدات حماية الشعب شمال شرق سوريا حتى بعد الاتصالات مع الجانب الروسي".

كما لفت وزير الدفاع التركي إلى دعم الولايات المتحدة لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية، خلال السنوات الأخيرة، حيث زودها البنتاغون بـ30 ألف شاحنة أسلحة ومعدات عسكرية، إضافة إلى إرسال 4500 طائرة محملة بمثل هذه المعدات.

واعتبر أكار أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين تركيا والولايات المتحدة بشأن شمال سوريا لم تطبق في الحقيقة، مبينا: "عملنا مع الأمريكيين على هذه المسألة على مدى 49 يوما، لكن كل هذا الوقت، واصلت الولايات المتحدة تزويد الإرهابيين بالأسلحة، وخلال هذه الفترة لم ينسحب الإرهابيون من المناطق المجاورة، ونتيجة لذلك، أنشأت تركيا على طول حدودها منطقة آمنة تمتد لـ145 كيلومترا ويصل عمقها إلى 30 كيلومترا في داخل الأراضي السورية".

وفيما يخص الاتفاقات مع روسيا حول شمال شرق سوريا، قال أكار إن منطقة عملية "نبع السلام" تم تطهيرها حقا من "الإرهابيين"، إلا أنه شدد على استمرار "الاستفزازات" عن طريق عمليات القصف والهجمات الانتحارية، مؤكدا مع ذلك تواصل الدوريات المشتركة مع القوات الروسية.

المصدر: الأناضول