"الأمن والدفاع" تنفي اتفاق إنشاء قواعد أمريكية في العراق

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، عدم وجود أي اتفاق لإنشاء قواعد أمريكية على الأراضي العراقية.

إقرأ المزيد

وقال عضو اللجنة علي الغانمي حسب وكالة الأنباء العراقية "واع": "القوات الأمريكية كانت متواجدة على أراضينا بما يقارب 250 ألف عسكري وبدباباتهم، واستطاعت الحكومة العراقية إخراجهم في ظل اتفاق استراتيجي مع الولايات المتحدة".

وأضاف: "العراق مر بظرف صعب استطاع بقواته الأمنية والحشد الشعبي القضاء على تنظيم داعش الإرهابي".

وأبدى الغانمي استغرابه من "مواقف بعض الكتل السياسية والردود الشعبية على خروج القوات الأمريكية التي لم يكن لها أي موقف في استتباب أمن البلاد".

وصوت البرلمان العراقي في الخامس من يناير الجاري، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد.

من جهتها، تقول الحكومة العراقية، إنها "تعمل على إعداد الخطوات الإجرائية والقانونية لتنفيذ القرار، لكن طلبها المقدم إلى الولايات المتحدة، بإرسال وفد لمناقشة آلية مغادرة القوات، قوبل برفض من قبل واشنطن".

واتخذ البرلمان والحكومة العراقيان قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، على خلفية اغتيال واشنطن قائد فيلق "القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد مطلع الشهر الحالي.

المصدر: رووداو