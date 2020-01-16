سوريا... أحدث قضايا النصب: خدع الناس بصور وعلاقات وهمية بمسؤولين ومشاهير

وقع عشرات آلاف السوريين مؤخرا ضحية لمشروع نصب جديد تحت مسمى "شجرتي"، فيما مورس النصب هذه المرة بشكل علني واستمر لسنوات.

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كيف خدعت الشركة الناس؟

بعد المعلومات عن اعتقال صاحب الشركة، ما زال كثيرون ممن وضعوا أموالهم في تلك الشركة بانتظار طريقة يستطيعون فيها استعادتها، وبعضهم يسأل كيف استطاعت تلك الشركة أن تستمر طيلة سنوات وعلى مرأى من الجميع؟

سنوات كانت فيها الشركة وصاحبها يعملان تحت ستار العلاقة بمؤسسات رسمية، ويروجان لعلاقات مع شخصيات رسمية:

في أبريل 2012 تم الإعلان عن إطلاق مشروع "شجرتي"، بالتعاون بين "مركز الأعمال الكوري" لصاحبه زاهر زنبركجي، ووزارة الدولة لشؤون البيئة التي تم دمجها في ما بعد مع وزارة الإدارة المحلية، وارتفعت لافتات في العاصمة دمشق تحمل شعاري الوزارة والمركز، تعلن إطلاق المشروع الذي حاز مشروعية رسمية.

وبدأ مركز الأعمال يتوسع في أعماله ويطلب موظفين لملء شواغر لديه، رغم أن بعض "أعماله" كادت أن تكون محصورة في الوساطة العقارية والسمسرة في بيع وشراء العقارات.

وفي الوقت الذي كان فيه المركز يعمل على جمع الأموال من الناس، تحت عناوين أن تلك الأموال سيتم توظيفها لخدمة "أسر الشهداء" كان يسعى لزيادة مصداقيته عبر ترويج علاقته بوزارات في الحكومة، ومن ذلك إعلان نشره زنبركجي على صفحته في فبراير 2018 عن حملة تشجير واسعة حملت أسماء وزارتي الإدارة المحلية والزراعة، إضافة إلى "اتحاد شبيبة الثورة" إلى جانب اسم "شجرتي"، إضافة إلى استثمار الإعلان الرسمي عن انطلاق مشروع "شجرتي" بالتعاون مع وزارة البيئة.

كذلك كان جزء من أنشطة صاحب مشروع "شجرتي" متجها إلى "العمل السياسي" إذ كان من مؤسسي "التجمع الشعبي لإنقاذ وبناء سوريا" ووقع اتفاقيات مع "كتل سياسية" وناشطين، كما ظهر على الإعلام، بصفة "رئيس التجمع الشعبي وكان من مؤسسي حزب الشباب الوطني كما يقول.

ونشر على صفحته الشخصية صورا تجمعه ببعض الشخصيات السياسية السورية ومنهم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الذي وصفه زنبركجي بأنه "ابن خالته".

كذلك نشرت صفحة المركز الكوري صورا تجمع زنبركجي بالقائم بأعمال السفارة السورية في السنغال يوسف سليمان خلال معرض داكار الدولي في كانون الأول الماضي.

وقالت الصفحة إنه تم خلال "اجتماعات" زنبركجي بسليمان "وضع خطة لمشروع مركز الأعمال السوري" من أجل دعم المنتجات السورية والليرة السورية.

كما شارك زنبركجي في فعاليات "ملحمة وطن" بمناسبة "أعياد التشرينين في دار الأوبرا" حسب صفحة المركز التي قالت إنه ألقى كلمة قبل نحو شهرين إلى جانب أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، و"كرم مجموعة من ذوي شهداء الوطن" حسب الصفحة.

وكان لافتا أن زنبركجي، نشر على صفحاته الشخصية وصفحة "شجرتي" صيف 2019 بيانا وجهه إلى "أحبائي الشرفاء من وطننا الحبيب سوريا... سيدي الرئيس بشار الأسد... الوطنيون الذين لم يتاجروا بالدم السوري".

وقال في بيانه إن ثمة من يتآمرون عليه، وأنه يتلقى تهديدات من "أشخاص وصلوا لمناصب عالية جدا" دون أن يسميهم.

المصدر: RT

أسامة يونس - دمشق