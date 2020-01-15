جرحى في اشتباكات ببيروت والأمن يعتقل العشرات

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأربعاء، اشتباكات بين الشرطة والمحتجين لليوم الثاني على التوالي، أسفرت عن سقوط جرحى.

وقال نشطاء لبنانيون لوكالة "سبوتنيك" إن "مواجهات عنيفة وقعت بين المتظاهرين والقوى الأمنية في بيروت أسفرت عن إصابات عديدة في صفوف المحتجين".

وأكد الصليب الأحمر اللبناني، مساء الأربعاء، إصابة 35 شخصا ونقلهم إلى المستشفيات، مشيرا إلى أنه تم إسعاف 10 حالات في المكان.

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من جهتها، أعلنت السلطات اللبنانية عن إصابة 47 عنصرا من الأمن الداخلي من بينهم 4 ضباط، فيما جرى توقيف 59 شخصا في الصدامات التي استمرت لخمس ساعات، وسط العاصمة بيروت.

وطالب المحتجون بإطلاق سراح المتظاهرين الموقوفين أثناء الاحتجاجات، أمس الثلاثاء.

المصدر: سبوتنيك