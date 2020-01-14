الصدر داعيا لمظاهرة مليونية ضد الوجود الأمريكي: قوات غازية تنتهك سيادة العراق

دعا زعيم التيار الصدري وائتلاف "سائرون"، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إلى تظاهرة مليونية سلمية تندد بالوجود الأمريكي في العراق، معتبرا أن سيادة البلاد تنتهك من قبل "قوات غازية".

وقال الصدر، في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر": "سماء العراق وأرضه وسيادته تنتهك من قبل القوات الغازية، فإلى ثورة عراقية لا شرقية ولا غربية يكاد نصرها يفيء على العراق وأهله بالخير والبركات، فهبوا يا جند الله وجند الوطن إلى مظاهرة مليونية سلمية موحدة تندد بالوجود الأمريكي وبانتهاكاته".

وأضاف الصدر: "أجمعوا أمركم ولا تتوانوا.. فعراقكم وحوزتكم تستصرخكم فلا تقصروا.. وأنا على يقين أنكم ستبرهنون للجميع بأنكم لن تركعوا للاستكبار العالمي بل لن نركع إلا لله".

وتابع زعيم التيار الصدري: "ولنا بعد ذلك وقفات شعبية وسياسية وبرلمانية تحفظ للعراق وشعبه الكرامة والسيادة".

وأصبحت الأراضي العراقية في الأيام الماضية ساحة للتصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة، بعد أن نفذت الأخيرة، يوم 3 يناير الجاري، بأمر من ترامب، عملية عسكرية جوية قرب مطار بغداد أسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب قائد "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، ومرافقيهما.

وعلى خلفية هذه العملية، طالب البرلمان العراقي الولايات المتحدة بسحب قواتها من أراضي العراق، الأمر الذي رفضت إدارة ترامب الاستجابة له.

وأدى هذا الهجوم إلى تصعيد خطير للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث نفذ الحرس الثوري الإيراني، ليلة 8 يناير، انتقاما لقتل سليماني، هجوما صاروخيا واسعا استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في محافظة الأنبار وحرير في أربيل بالعراق الذي دانت سلطاته كلا العمليتين، واصفة إياهما بانتهاك لسيادة البلاد.

المصدر: RT