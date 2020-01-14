العراق.. كتلة برلمانية تدعو لإعادة تكليف عبد المهدي برئاسة الحكومة

دعت كتلة "عطاء" في مجلس النواب العراقي التي يتزعمها رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، إلى إعادة تكليف عادل عبد المهدي برئاسة حكومة البلاد.

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وقال النائب عن الكتلة، حيدر الفوادي، إن "المرجعية صمام أمان لكل العراقيين، وهي قادرة على انتشال العراق من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلاد، كما أن عبد المهدي استطاع خلال فترة قصيرة تقديم مشاريع حقيقية على مستوى القطاع الصحي والتعليمي وقطاع الكهرباء".

ودعا الفوادي القوى السياسية العراقية إلى "إعادة تكليف عبد المهدي وترك حق الاختيار له في تشكيل كابينة وزارية مستقلة، بعيدا عن الأحزاب السياسية".

يذكر أن حديثا يدور حاليا في الأوساط السياسية العراقية حول وجود طروحات ومباحثات لإعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي لرئاسة حكومة انتقالية.

ولا يزال عبد المهدي، منذ موافقة البرلمان العراقي على استقالته وسط احتجاجات شعبية عارمة ضد الحكومة، يدير حكومة تصريف الأعمال، في غياب تكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة.

المصدر: RT