عبد المهدي: حكومتي ستستمر لحين تشكيل حكومة جديدة

أعلن رئيس الحكومة العراقية المستقيل، عادل عبد المهدي، أن حكومته ستستمر بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وذكر عبد المهدي في كلمة متلفزة له، اليوم الثلاثاء: "لا يمكن تصور وجود فراغ إداري أو سياسي أو أمني أو حكومي، والشيء المفرح بأن هناك سياقات لتشكيل الحكومة الجديدة وتمكينها خلال 30 يوما لاختيار مجلس الوزراء، والتشاور مستمر مع رئيس الجمهورية بهذا الشأن".

وأضاف أن "رسالة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية تفتح الطريق الصحيح لاختيار رئيس الوزراء الذي قد يكون خلال الأيام أو الساعات المقبلة".

وأشار إلى أن "كتاب مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية قد حدد الكتلة الأكبر التي اختارت رئيس الوزراء في عام 2018، والتي على أساسها تشكلت هذه الحكومة، ورئيس الجمهورية لديه طريق واضح بالاتصال مع الكتل وحساب الأعداد وتشكيل رقم واضح لمعرفة الكتلة الأكبر، لتكليف مرشح من هذه الكتل وهذه هي المهمة الدستورية".

وتابع عبد المهدي: "إذا ما رشح رئيس وزراء وتمكن من تشكيل حكومته، سنساعده في كل ما نستطيع سواء بالاستماع للجمهور أو الانسجام مع السياقات القانونية، وسنساعد الحكومة المقبلة والموازنة جاهزة وستسلم إلى الحكومة الجديدة لتقديمها بشكل مباشر".





المصدر: RT