بعد دفع بدل اشتراكه المتأخر.. الأمم المتحدة تعيد للبنان حق التصويت

أعلنت الأمم المتحدة أن لبنان استعاد حقه بالتصويت في الجمعية العامة، بعد أن سدد كامل المتأخرات المستحقة في ذمته للمنظمة الدولية.

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وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي يوم أمس: "لقد دفع لبنان للتو. بهذه الدفعة، أعيدت للبنان حقوق التصويت بالكامل".

وأضاف دوجاريك: "ندرك تمام الإدراك أن الأحداث الأخيرة في لبنان أدّت إلى صعوبات في النظام المصرفي" في البلاد.

ولم يحدد دوجاريك المبلغ الذي دفعه لبنان أو مقدار ما يدين به هذا البلد من متأخرات للأمم المتحدة، لكن مصدرا دبلوماسيا قال: "إن المبلغ الذي سدده لبنان هو مليون و310 آلاف و466 دولارا"، وهي المرة الأولى في تاريخ لبنان التي يتم فيها تعليق حقوقه في التصويت في المنظمة الدولية.

من جهتها قالت سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة، أمل مدللي، الاثنين، إن لبنان دفع ما يتوجب عليه بعد ثلاثة أيام من تعليق حقه في التصويت في الجمعية العامة جراء تخلفه عن السداد.

وكتبت مدللي على تويتر: "دفع لبنان الرسوم المتأخرة عليه لأيام عدة نتيجة الوضع الحالي في لبنان، وكل شيء عاد إلى طبيعته"، مضيفة "لم يعد لبنان يخضع للمادة 19".

وبموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة "لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة، إذا كانت قيمة المتأخر عليه مساوية لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدة عنها".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أرسل إلى رئيس الجمعية العامة الأسبوع الماضي خطابا يقول فيه إن على لبنان أن يدفع 459 ألف دولار لاستعادة حقه في التصويت.

وأعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي أن عشر دول، بينها لبنان الذي يعاني منذ أشهر من انهيار اقتصادي، خسرت حق التصويت لعدم تسديدها قيمة الاشتراكات اللازمة.

المصدر: وكالات