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مصر.. الكشف عن أقوى وحدات الصاعقة في الجيش المصري لأول مرة (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. الكشف عن أقوى وحدات الصاعقة في الجيش المصري لأول مرة (صور)
RT
قوات 999 المصرية
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كشفت القوات المسلحة المصرية لأول مرة عن وحدة "999 قتال" التي شاركت في تنفيذ عدد من المهام ضمن المناورة الاستراتيجية "قادر 2020".

مصر.. الكشف عن أقوى وحدات الصاعقة في الجيش المصري لأول مرة (صور)
RT
الوحدة 999 قتال
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وأكد الخبير العسكري المصري، محمد الكناني، في تصريحات لـ RT، أن الوحدة "999 قتال"، هي "وحدة عمليات خاصة نخبوية للصاعقة خلف خطوط العدو وتنفذ عملياتها في وقتي السلم والحرب، وغير معلن عن العمليات التي نفذتها حتى الآن".

وأشار الكناني إلى أن "الإعلان عن تلك الوحدة تحديدا بالاسم له دلالات ورسائل تؤكد على جاهزية القوات المسلحة المصرية لتنفيذ عمليات خاصة في أي عمق معاد في المحيط الإقليمي".

مصر.. الكشف عن أقوى وحدات الصاعقة في الجيش المصري لأول مرة (صور)
RT
القوات المصرية 999

ونوه بأن "مقاتلي الوحدة يتسلحون بالبندقية الهجومية الأمريكية M4A1 والسويسرية SIG SG-552 Commando المزودة بمنظار من طراز Eo-tech 558 من الفئة "هولوغرافيك"، مع عدسة تكبير بقوة 3X من طراز G33 لتكوين منظومة التصويب الهولوغرافي الهجينة".

مصر.. الكشف عن أقوى وحدات الصاعقة في الجيش المصري لأول مرة (صور)
RT
قوات 999

المصدر: RT

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