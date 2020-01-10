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الجيش المصري يعلن استخدام أسلحته الجوية والبحرية الحديثة في البحرين الأحمر والمتوسط

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الجيش المصري يعلن استخدام أسلحته الجوية والبحرية الحديثة في البحرين الأحمر والمتوسط
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القوات البحرية المصرية
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أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ تدريبات "قادر 2020" العسكرية، بمشاركة القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات.

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وأوضح بيان للقوات المسلحة المصرية أنه تم "تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجي للقوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط".

وأشارت القوات المسلحة المصرية إلى أنه "من المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في توقيت متزامن".

وتابعت: "تعد المناورة (قادر 2020) تأكيدا على قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطورا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية".

المصدر: RT

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