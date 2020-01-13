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مصرع 5 أشخاص في انهيار عقار في مصر (صور)

أخبار العالم العربي

مصرع 5 أشخاص في انهيار عقار في مصر (صور)
Reuters
الأمن المصري
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لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الاثنين، في حادث انهيار عقار بمنطقة العطارين بنطاق حي وسط مدينة الإسكندرية بمصر.

مصرع 5 أشخاص في انهيار عقار في مصر (صور)
RT
العقار المنهار

وتلقت قوات الأمن بلاغا يفيد بانهيار العقار ووجود أشخاص تحت الأنقاض، وانتقل فورا مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وأوضح سكرتير عام محافظة الإسكندرية، اللواء حمدي الحشاش، أن العقار مكون من 3 طوابق، وهو بناء قديم، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض برخصة هدم لسنة 2017.

مصرع 5 أشخاص في انهيار عقار في مصر (صور)
RT
العقار المنهار

وأضاف سكرتير عام المحافظة، أن الانهيار أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة آخر، مشيرا إلى أنه جرى نقل الجثث لمشرحة الإسعاف، والمصاب للمستشفى الأميري الجامعي.

المصدر: RT

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