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المبعوث الأمريكي إلى سوريا يجري محادثات في السعودية قادما من تركيا

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المبعوث الأمريكي إلى سوريا يجري محادثات في السعودية قادما من تركيا
spa.gov.sa
المبعوث الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري، خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير (الرياض 12 يناير).
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بحث المبعوث الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، يوم الأحد، تطورات الأزمة السورية.

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وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بأن اللقاء، الذي جرى في الرياض، تناول "بحث مستجدات الأزمة السورية والملفات الإقليمية ذات الصلة".

ووصل جيفري إلى السعودية قادما من تركيا، حيث التقى السبت متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في اسطنبول، لبحث الملف السوري وأهم التطورات في المنطقة.

كما التقى جيفري، الجمعة الماضي، وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ونائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، في العاصمة أنقرة.

المصدر: واس + وكالات

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