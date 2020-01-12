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أمين عام حركة "النجباء" لابنة سليماني: العراق لن يكون آمنا للأمريكيين

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أمين عام حركة
RT
الأمين العام لحركة النجباء في العراق، أكرم الكعبي
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قال الأمين العام لحركة "النجباء" في العراق، أكرم الكعبي، خلال زيارته لعائلة قائد "فيلق القدس" الإيراني السابق قاسم سليماني، إن العراق "لن يكون آمنا بالنسبة للأمريكيين".

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وأكد الكعبي في حديثه مع زينب سليماني خلال حضوره مراسم عزاء والدها، أن "جبهة المقاومة ستنتقم قريبا من مرتكبي هذا العمل الإرهابي".

وأضاف: "من حقكم المطالبة بالانتقام وأخذ الثأر من قتلة والدكم قاسم سليماني، وسوف تسمعون قريبا أخبارا بهذا الصدد".

وتابع الكعبي: "جئت إلى هنا لأقدم التعازي لكم وأعدكم بأن العراق لن يكون آمنا بعد الآن للأمريكيين".

المصدر: RT

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