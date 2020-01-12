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بوتين وماكرون يؤكدان استعداد بلديهما للمساهمة في تسوية الأزمة الليبية سياسيا

أخبار العالم العربي

بوتين وماكرون يؤكدان استعداد بلديهما للمساهمة في تسوية الأزمة الليبية سياسيا
Sputnik Sergey Guneev
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون
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أجرى الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي بينهما، بحثا معمقا لملف تسوية الأزمة في ليبيا، وفق ما أورد الكرملين، اليوم الأحد.

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وقالت الرئاسة الروسية، في بيان، إنه تمت الإشارة، خلال الاتصال، إلى أهمية التزام كلا طرفي النزاع في ليبيا بنظام وقف إطلاق النار، المعلن اعتبارا من يوم 12 يناير، وذلك في سياق الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والتركي، في اسطنبول، في 8 من هذا الشهر.

وذكر البيان أن الرئيسين جددا استعداد موسكو وباريس للمساهمة في تسوية الأزمة الليبية بطرق سياسية ودبلوماسية. كما أعربا عن عزمهما العمل على إنجاح مؤتمر دولي حول ليبيا يزمع عقده في العاصمة الألمانية برلين.

المصدر: موقع الكرملين

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