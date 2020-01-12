بوتين وكونتي يؤكدان أهمية التزام طرفي النزاع الليبي بوقف إطلاق النار

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في اتصال هاتفي، أهمية التزام طرفي النزاع في ليبيا بوقف إطلاق النار، حسبما أفاد الكرملين، اليوم الأحد.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الروسية أن الاتصال، الذي بادر إليه الجانب الإيطالي، تناول "تبادل آراء معمقا" حول الوضع في ليبيا، وأن الزعيمين بحثا خلاله الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية.

وأشار البيان إلى أن كونتي قيم عاليا الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال لقاء عقده الرئيسان الروسي والتركي في اسطنبول، في 8 يناير، حول وقف الأعمال القتالية في ليبيا.

وذكر الكرملين أن الطرفين شددا على أهمية "التزام كلا طرفي النزاع بوقف إطلاق النار المعلن اعتبارا من 12 يناير"، معربين عن استعدادهما للمساهمة في التحضير لمؤتمر دولي حول ليبيا، يزمع عقده في العاصمة الألمانية برلين.

المصدر: موقع الرئاسة الروسية