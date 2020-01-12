سلطان عمان الجديد يستقبل إسماعيل هنية (صور)

استقبل سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الذي وصل إلى مسقط رفقة وفد من الحركة في وقت سابق من اليوم.

وجاء استقبال السلطان لهنية أثناء تقديم الأخير واجب العزاء بوفاة السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، الذي ووري جثمانه الثرى، أمس السبت، غداة وفاته عن عمر يناهز 79 عاما، وذلك في مقبرة الأسرة المالكة بالعاصمة مسقط.

RT

RT

كما استقبل السلطان في وقت سابق من اليوم كلا من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، والملك الأردني، عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذين قدموا لتقديم واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس ولقاء السلطان الجديد.

المصدر: RT + وكالة الأنباء العمانية