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سلطان عمان الجديد يستقبل إسماعيل هنية (صور)

أخبار العالم العربي

سلطان عمان الجديد يستقبل إسماعيل هنية (صور)
AFP
سلطان عمان الجديد يستقبل إسماعيل هنية
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استقبل سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الذي وصل إلى مسقط رفقة وفد من الحركة في وقت سابق من اليوم.

وجاء استقبال السلطان لهنية أثناء تقديم الأخير واجب العزاء بوفاة السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، الذي ووري جثمانه الثرى، أمس السبت، غداة وفاته عن عمر يناهز 79 عاما، وذلك في مقبرة الأسرة المالكة بالعاصمة مسقط.

سلطان عمان الجديد يستقبل إسماعيل هنية (صور)
RT
سلطان عمان الجديد يستقبل إسماعيل هنية

سلطان عمان الجديد يستقبل إسماعيل هنية (صور)
RT
إسماعيل هنية في سلطنة عمان

كما استقبل السلطان في وقت سابق من اليوم كلا من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، والملك الأردني، عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذين قدموا لتقديم واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس ولقاء السلطان الجديد.

المصدر: RT + وكالة الأنباء العمانية

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