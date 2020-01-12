هنية في سلطنة عمان للتعزية بوفاة السلطان قابوس (صور)

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إلى سلطنة عمان، اليوم الأحد، رفقة وفد قيادي لتقديم التعازي بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وتظهر الصور لحظة وصول هنية ومرافقيه من قيادة "حماس" إلى العاصمة مسقط لتقديم واجب العزاء بوفاة السلطان الراحل.

RT

يذكر أن جثمان السلطان قابوس بن سعيد ووري الثرى، أمس السبت، غداة وفاته عن عمر يناهز 79 عاما، وذلك في مقبرة الأسرة المالكة بالعاصمة مسقط.

RT

وحضر مراسم الدفن، السلطان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، وعدد من المسؤولين وجمع من الشعب.

المصدر: RT