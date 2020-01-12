الأزمة الليبية على طاولة المباحثات التركية-الإيطالية

أجرى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، تناول الملف الليبي والتحضير لزيارة رئيس الوزراء الإيطالي غدا الاثنين إلى تركيا.

وتأتي هذه المباحثات قبل يوم من عقد وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا اجتماعا، يوم الثلاثاء، في بروكسل لمناقشة التوتر المتزايد في ليبيا.

وفي السياق نفسه قالت وزارة الدفاع التركية إن وقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب في سوريا صامد، رغم بعض الخروقات الفردية، مشيرا إلى أن هناك متابعة لوقف إطلاق النار في البلدين عن قرب.

وأعلن طرفا الصراع في ليبيا أمس السبت وقف إطلاق النار استجابة لدعوة من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أرودغان، الأربعاء الماضي، لوقف إطلاق النار في ليبيا بداية من منتصف ليل السبت على الأحد.

المصدر: RT + وكالات