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صيادو غزة يتمكنون من صيد أسماك القرش (صور)

أخبار العالم العربي

صيادو غزة يتمكنون من صيد أسماك القرش (صور)
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تمكن صيادو قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، من صيد كمية من أسماك القرش.

وعلى الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق الصيادين وسياسة إغلاق البحر وتقييده بمساحات يقل فيها صيد الأسماك، إلا أنهم يواصلون العمل في ظل أوضاعهم الاقتصادية السيئة جراء استمرار الحصار.

ويعمل في مجال الصيد نحو 4 آلاف صياد فلسطيني، يعيلون حوالي 50 ألف نسمة، فيما تفرض إسرائيل منذ أكثر من 13 سنة، حصارا متواصلا على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية.

صيادو غزة يتمكنون من صيد أسماك القرش (صور)
RT
صيادو غزة يتمكنون من صيد أسماك القرش (صور)
RT
صيادو غزة يتمكنون من صيد أسماك القرش (صور)
RT
صيادو غزة يتمكنون من صيد أسماك القرش (صور)
RT

المصدر: راديو سوا

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