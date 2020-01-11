ترامب: السعودية دفعت مليار دولار مقابل قوات إضافية (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أبلغ السعودية بضرورة دفع تكاليف أي قوات أمريكية إضافية في المنطقة، وإن السعوديين استجابوا.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، صرح ترامب: "أبلغت السعوديين بأنهم بلد غني جدا، وعليهم أن يدفعوا مقابل القوات الإضافية، وقاموا بالفعل بإيداع مليار دولار لدينا".

وتابع: "إنها دول غنية، وعليها أن تدفع مقابل ذلك".

كما أفاد الرئيس الأمريكي بأنه "يتعين على الحكومة العراقية دفع الأموال لدافعي الضرائب الأمريكيين، إذا أرادت سحب القوات الأمريكية من هناك".

وأضاف: "أنشأنا في العراق إحدى أغلى منشآت المطارات في العالم.. إذا غادرنا فعليهم أن يدفعوا الأموال مقابل ذلك".

وأعلنت الولايات المتحدة، في أكتوبر 2019، أنها ستنشر عددا إضافيا كبيرا من القوات في السعودية لمساعدة المملكة على تعزيز دفاعاتها في أعقاب هجوم 14 سبتمبر على منشأتي النفط، والذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، فيما ألقت واشنطن والرياض مسؤوليته على إيران.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تخطط لإرسال عدد كبير من القوات الإضافية والمعدات إلى السعودية تشمل دفاعات جوية وطائرات مقاتلة.

المصدر: "فوكس نيوز" + وكالات